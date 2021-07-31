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Рубрика: В мире

ООН: Из-за боев в провинции Дераа свои дома покинули около 2,5 тысячи сирийцев

Бои в сирийской провинции Дераа привели к тому, что за трое суток свои дома были вынуждены покинуть не менее 2,5 тысячи человек. Об этом сообщила представитель офиса генерального секретаря ООН Эри Канэко, отметив что реальное число таких лиц может превышать 10 тысяч.

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По ее словам, офис верховного комиссара по правам человека зафиксировал гибель восьми гражданских лиц, в числе которых женщины и четверо детей. "Еще шесть гражданских лиц, в том числе двое детей, получили ранения с 27 по 29 июля", - цитирует ТАСС представителя ООН.

Канэко также отметила установление в регионе "относительного спокойствия" на время дискуссий о местном перемирии.

По данным газеты "Аль-Ватан", террористы нарушили условия примирительного соглашения, которое действовало в Дераа с 2018 года. Бандформирования обстреливали жилые кварталы и соседние населенные пункты, которые находятся под защитой правительственных сил. Среди солдат и мирных граждан есть погибшие и раненые. В четверг боевики атаковали посты армии Сирии и взяли в плен нескольких солдат.

В пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что сирийским военным удалось стабилизировать обстановку.

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