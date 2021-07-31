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31.07.2021 15:52
Рубрика: Власть

Почетный караул Преображенского полка побывает в Мексике и Словении

Текст: Юрий Гаврилов

Солдаты и офицеры роты почетного караула Преображенского полка станут участниками военного парада в Мехико. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: Группа информационного обеспечения ВДВ
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"Почетный караул покорит сердца мексиканцев, где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 наших военнослужащих", - заявили в штабе ЗВО. В пресс-службе округа добавили, что российские военные уже в десятый раз полетят на этот праздник в Латинскую Америку. День независимости Мексики ежегодно отмечают 16 сентября.

Кроме того, военнослужащие почетного караула Преображенского полка посетят Южную Осетию, где обменяются опытом с местными коллегами и проведут с ними занятия.

Еще одна запланированная поездка - в Словению для участия в возложении цветов в честь 105-летия создания у перевала Вршич православной часовни. Ее построили в память о российских воинах, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны.

Памятная церемония с участием наших военных пройдет и у памятника российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн.

Власть Безопасность Армия

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