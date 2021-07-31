После стрельбы в Берлине полиция исключила версию с терактом

Полицейские Берлина квалифицируют как "умышленное нападение" атаку злоумышленника на прохожих, которая произошла вечером в пятницу, 30 июля. Версия с террористическим актом ими отвергается.

"Три человека ранены, у одного ножевое, у второго - огнестрельного, у третьего - перелом, непонятно пока, как это случилось​​​. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения", - передает РИА Новости комментарий правоохранителей.

Напомним, инцидент произошел столичном районе Вединг вечером. Вооруженный ножом и пистолетом неизвестный напал на прохожих и успел ранить несколько человек.

О самом злоумышленнике (или злоумышленниках) полиция пока ничего не сообщает. Неизвестно даже, установлена ли личность нападавшего.