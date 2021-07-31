Новости

В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 22:02
Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках 21:50
Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий 21:34
СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске 21:24
В Казани встретили чемпионку Олимпиады в Токио Марту Мартьянову 21:09
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки 20:10
"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча 19:53
ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3% 19:10
Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии 19:06
Эрдоган винит поджоги в лесных пожарах в Турции 18:28
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 18:16
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной 18:10
В Подмосковье собака напала на двоих детей 17:49
В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов 17:44
Теннисистка Бенчич выиграла золотую медаль в женском одиночном разряде 17:42
Amazon получил в ЕС рекордный штраф в 746 млн евро 17:37
Проценко назвал симптомы "длинного" COVID-19 17:26
Джерард Батлер подал в суд на создателей "Падения Олимпа" 17:22
Российский модуль "Причал" для МКС отправили на Байконур 17:16
МИД РФ назвал сфабрикованным дело против осужденного за шпионаж Палецкиса 17:06
На Гаити судью подозревают в покушении на президента 17:05
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-35С 17:01
Эксплуатацию МКС планируется завершить в 2028 году 17:01
Фото: в Серпухове стартовали съемки сериала Netflix по "Анне Карениной" 17:00
Линьчи Ван и Ян Ли стали олимпийскими чемпионами по бадминтону 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
31.07.2021 21:34
Рубрика: Экономика

Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий

Текст: Евгения Думанская

На заседании российского правительства было принято решение о продолжении компенсационных выплат банкам за льготное кредитование системообразующих организаций в 2020 году. Во время заседания глава Минэкономразвития представил позицию ведомства по этому поводу. Как передает пресс-служба Минэкономразвития, по его данным, на программу нужно направить 2,1 миллиарда рублей.

Фото: Сергей Куксин
Эффективной ли оказалась господдержка малого бизнеса в пандемию

Программа действовала с апреля по декабрь прошлого года. Кредиты на сумму свыше 238 миллиардов рублей взяли 319 компаний, в которых работают более 800 тысяч человек. Средняя ставка составила 2,6%. Основной объем компенсаций банкам будет выплачен в этом году, поскольку кредиты предоставлялись до 31 декабря 2020 года. В прошлом году правительство субсидировало льготную ставку по кредитам в размере 3 млрд.

Как отметил Решетников, в этом году ранее выданные кредиты продолжают субсидировать. В апреле на эти цели направил из резервного фонда 3,9 миллиарда рублей.

"Сегодня вносим распоряжение - просим еще 2 млрд рублей для выполнения взятых на себя обязательств", - сказал глава Минэкономразвития.

По данным ведомства, программа позволила снизить количество компаний, находящихся в зоне риска. Льготный заем можно было получить, в том числе, на оплату труда, погашение страховых взносов, приобретение товарно-материальных ценностей.

На льготные кредиты могли рассчитывать более тысячи компаний из списка системообразующих, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Они взяли на себя обязательства сохранить не менее 90% сотрудников по состоянию на 1 мая 2020 года.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Правительство

Главное сегодня

Захарова возмущена реакцией западных СМИ на выступление россиян в Токио
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав
Эксплуатацию МКС планируется завершить в 2028 году
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков