Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий

На заседании российского правительства было принято решение о продолжении компенсационных выплат банкам за льготное кредитование системообразующих организаций в 2020 году. Во время заседания глава Минэкономразвития представил позицию ведомства по этому поводу. Как передает пресс-служба Минэкономразвития, по его данным, на программу нужно направить 2,1 миллиарда рублей.

Программа действовала с апреля по декабрь прошлого года. Кредиты на сумму свыше 238 миллиардов рублей взяли 319 компаний, в которых работают более 800 тысяч человек. Средняя ставка составила 2,6%. Основной объем компенсаций банкам будет выплачен в этом году, поскольку кредиты предоставлялись до 31 декабря 2020 года. В прошлом году правительство субсидировало льготную ставку по кредитам в размере 3 млрд.

Как отметил Решетников, в этом году ранее выданные кредиты продолжают субсидировать. В апреле на эти цели направил из резервного фонда 3,9 миллиарда рублей.

"Сегодня вносим распоряжение - просим еще 2 млрд рублей для выполнения взятых на себя обязательств", - сказал глава Минэкономразвития.

По данным ведомства, программа позволила снизить количество компаний, находящихся в зоне риска. Льготный заем можно было получить, в том числе, на оплату труда, погашение страховых взносов, приобретение товарно-материальных ценностей.

На льготные кредиты могли рассчитывать более тысячи компаний из списка системообразующих, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Они взяли на себя обязательства сохранить не менее 90% сотрудников по состоянию на 1 мая 2020 года.