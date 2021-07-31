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31.07.2021 15:21
Рубрика: Общество

Прием заявок на конкурс научных проектов с иностранцами завершится 2 августа

Текст: Мария Набиркина

2 августа заканчивается конкурсный отбор на предоставление грантов на реализацию научных проектов совместно с иностранными организациями. Еще есть шанс подать заявку у российских научных организаций и вузов, которые проводят исследования с зарубежными партнерами из Италии, Казахстана, Словакии, Франции, Монголии, стран СНГ, стран Центральной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока, Северной Европы, ЕС и Африки.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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Конкурсный отбор проходит в целях реализации госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ". Одно из обязательных требований - наличие "зеркальной" заявки, поданной иностранными партнерами в национальные профильные ведомства государств.

В Минобрнауки сообщили, что за последние годы в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы" было проведено 73 аналогичных двух- и многосторонних конкурсов с зарубежными партнерами, поддержано 465 научных проектов с учеными из 63 стран.

Что уже сделано?

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Общество Наука

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