Прием заявок на конкурс научных проектов с иностранцами завершится 2 августа

2 августа заканчивается конкурсный отбор на предоставление грантов на реализацию научных проектов совместно с иностранными организациями. Еще есть шанс подать заявку у российских научных организаций и вузов, которые проводят исследования с зарубежными партнерами из Италии, Казахстана, Словакии, Франции, Монголии, стран СНГ, стран Центральной и Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока, Северной Европы, ЕС и Африки.

Конкурсный отбор проходит в целях реализации госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ". Одно из обязательных требований - наличие "зеркальной" заявки, поданной иностранными партнерами в национальные профильные ведомства государств.

В Минобрнауки сообщили, что за последние годы в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы" было проведено 73 аналогичных двух- и многосторонних конкурсов с зарубежными партнерами, поддержано 465 научных проектов с учеными из 63 стран.

Что уже сделано?

Коллектив НГУ им. Лобачевского разработал и испытал биофункциональный нанокомплекс для диагностики и лечения злокачественных новообразований.

ЗАО "СуперОкс" благодаря своей разработке стало лидером мирового рынка высокотемпературных сверхпроводящих материалов.

Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) запустил экспериментальный образец программного комплекса поддержки систем принятия решений для безопасности глобальных массовых мероприятий. Три созданные в рамках этого проекта программы для ЭВМ получили свидетельства в России.

Уникальные данные, позволяющие прогнозировать биологические последствия техногенных катастроф, получили ученые Казанского федерального университета.

В Кузбасском государственном техническом университете имени Т. Ф. Горбачева были созданы и испытаны в полупромышленных условиях пилотные установки для приготовления катализаторов очистки дымовых газов.

Уникальная высокоточная технология изготовления изделий из монолитной керамики была разработана и апробирована Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ". По итогам проекта в России производятся и продаются газовые сенсоры, которые раньше закупались в Китае.