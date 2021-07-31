Дмитрий Саблин: Продолжаем защищать права жителей новой Москвы на качественную и доступную социнфраструктуру

На заседании круглого стола обсудили вопросы строительства объектов образования, здравоохранения и спорта в новой Москве. Инициатором проведения круглого стола, в котором приняли участие ведущие девелоперы ТиНАО и органы власти столицы стал депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Саблин, председатель постоянно действующей рабочей группы "Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры".

В своем выступлении он напомнил: "Сегодня мы рассматриваем 55 социальных объектов - это поликлиники и амбулатории, школы и детские сады. Самое важное для нас сейчас, конечно, - школы. Важно сдать их к 1 сентября, чтобы дети, особенно первоклашки, пошли в свои новые школы именно 1 сентября, а не 2 или 15 сентября, потому что этот день они запоминают на всю жизнь".

Саблин отметил, что в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" сфера образования обозначена в числе главных приоритетов. На сегодня 95% родителей первоклассников имеют возможность выбрать школу в районе проживания - необходимо довести этот показатель до 100%.

"Результаты деятельности нашей рабочей группы "Развитие ТиНАО: Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" подтверждают эффективность и востребованность такого формата работы - всего за несколько месяцев удалось ускорить сдачу порядка двух десятков объектов и решить проблемы, которые сдерживали запуск их строительства", - подчеркнул Дмитрий Саблин.

В ходе заседания была заслушана объективная информация по 55 объектам социальной инфраструктуры, принятые решения и рекомендации позволят запустить значительную часть из них уже в начинающемся учебном году. По предложению префекта ТиНАО Д.В. Набокина на объектах высокой степени готовности в последней декаде августа пройдут дни открытых дверей с участием родительской общественности, учителей и самих школьников.

"Мною получено более 165 тысяч наказов. Люди очень ждут школы, детские сады, поликлиники. Сегодня нужен особый подход к строящимся и сдающимся социальным объектам. Вместе с каждым из них Москва становится другой. А именно к этому мы все стремимся", - заключил депутат. Дмитрий Саблин напомнил, что наказы, которые поступают к нему, станут дополнят Народную программу, которую создает "Единая Россия". Внести свои предложения в эту программу может любой житель: для этого достаточно обратиться в Штаб общественной поддержки Партии или же написать на сайт np.er.ru.