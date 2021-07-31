Дмитрий Саблин: Продолжаем защищать права жителей новой Москвы на качественную и доступную социнфраструктуру

Новости

Поезд Ейск - Москва задержан в Калужской области из-за аварии на переезде 14:50
Создатели фиктивных медцентров пойдут под суд в Петербурге 14:37
Академик Румянцев: Качество школьного питания должны контролировать медработники 14:22
Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы 14:16
Как в Подмосковье избавились от "глупых" пробок 14:15
Москвичи старше 60 лет стали чаще вкладывать сбережения в недвижимость 14:03
МИД РФ потребовал от Украины соблюдать законодательство по воинским мемориалам 13:53
В Подмосковье открыли мемориал воинам тыла 13:52
Борщевик начал освоение Заполярья 13:40
Ведущий и писатель-сатирик Леонид Якубович празднует день рождения 13:29
Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпиады в боксе 13:26
Общероссийское родительское собрание: открыт сбор вопросов министру просвещения 13:13
Джокович отказался от матча за бронзу в миксте 13:08
Захарова призвала Париж признать проявления неонацизма на Украине 13:06
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа 13:03
Российские дзюдоисты не смогли завоевать бронзу в турнире смешанных команд 12:50
Женская сборная России по регби-7 стала восьмой на Олимпиаде 12:33
Путин: Россия продолжит помогать Турции в тушении лесных пожаров 12:31
США ввели санкции против кубинских силовиков 12:20
В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной РФ 12:15
Штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото Олимпиады в Токио 12:10
В канун Дня ВДВ к памятнику В.Ф Маргелову в Москве возложили цветы 11:59
В Москве выявлено 3514 новых случаев COVID-19 11:55
Ученые РФ создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 11:51
ВДВ показали новые вооружения на полигоне "Алабино" 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
31.07.2021 13:59
Рубрика: Экономика

Дмитрий Саблин: Продолжаем защищать права жителей новой Москвы на качественную и доступную социнфраструктуру

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

На заседании круглого стола обсудили вопросы строительства объектов образования, здравоохранения и спорта в новой Москве. Инициатором проведения круглого стола, в котором приняли участие ведущие девелоперы ТиНАО и органы власти столицы стал депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Саблин, председатель постоянно действующей рабочей группы "Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры".

Фото: Семен Василевич
Дмитрий Саблин вместе с волонтерами высадил липовую аллею

В своем выступлении он напомнил: "Сегодня мы рассматриваем 55 социальных объектов - это поликлиники и амбулатории, школы и детские сады. Самое важное для нас сейчас, конечно, - школы. Важно сдать их к 1 сентября, чтобы дети, особенно первоклашки, пошли в свои новые школы именно 1 сентября, а не 2 или 15 сентября, потому что этот день они запоминают на всю жизнь".

Саблин отметил, что в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" сфера образования обозначена в числе главных приоритетов. На сегодня 95% родителей первоклассников имеют возможность выбрать школу в районе проживания - необходимо довести этот показатель до 100%.

"Результаты деятельности нашей рабочей группы "Развитие ТиНАО: Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" подтверждают эффективность и востребованность такого формата работы - всего за несколько месяцев удалось ускорить сдачу порядка двух десятков объектов и решить проблемы, которые сдерживали запуск их строительства", - подчеркнул Дмитрий Саблин.

В ходе заседания была заслушана объективная информация по 55 объектам социальной инфраструктуры, принятые решения и рекомендации позволят запустить значительную часть из них уже в начинающемся учебном году. По предложению префекта ТиНАО Д.В. Набокина на объектах высокой степени готовности в последней декаде августа пройдут дни открытых дверей с участием родительской общественности, учителей и самих школьников.

"Мною получено более 165 тысяч наказов. Люди очень ждут школы, детские сады, поликлиники. Сегодня нужен особый подход к строящимся и сдающимся социальным объектам. Вместе с каждым из них Москва становится другой. А именно к этому мы все стремимся", - заключил депутат. Дмитрий Саблин напомнил, что наказы, которые поступают к нему, станут дополнят Народную программу, которую создает "Единая Россия". Внести свои предложения в эту программу может любой житель: для этого достаточно обратиться в Штаб общественной поддержки Партии или же написать на сайт np.er.ru.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав
В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных
Рогозин: Падение давления в отсеке "Звезды" не связано со стыковкой "Науки"
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков