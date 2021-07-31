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Текст:   Александр Проценко 
14:03 31.07.2021

Москвичи старше 60 лет стали чаще вкладывать сбережения в недвижимость

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста не так часто покупают новые квартиры. Но как показывает исследование, проведенное аналитиками AFI Development, за первую половину 2021 года в жилищных комплексах бизнес-класса именно эти клиенты в возрасте старше 60 лет приобрели квартиру без ипотеки. В то время как 62 процента покупателей других возрастных категорий покупали жилье этого класса с привлечением банковских средств.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Аренда становится выгоднее владения недвижимостью

Как показывает исследование, москвичи жители в возрасте "за 60" стали чаще приобретать и коммерческую недвижимость, сразу целиком ее оплачивая. В частности, в первом полугодии 2021 года доля таких покупателей помещений на первых этажах новостроек увеличилась на 27 процентов. Согласно опросам, 15 процентов новых собственников намерены использовать купленную нежилую недвижимость для собственного бизнеса, а 85 процентов - чтобы обеспечить себе "коммерческую пенсию" от сдачи в аренду. По оценке экспертов количество пожилых граждан, инвестирующих в столичную коммерческую и жилую недвижимость в ближайшее время продолжит расти, в том числе за счет региональных клиентов. Повышенный интерес представителей старшего поколения к недвижимости они объясняют желанием сохранить сбережения и финансово поддержать близких. Это подтверждается тем, что среди клиентов "за 60" преобладают женщины, которые приобретают жилье в основном для детей и внуков, помогая им решить свой квартирный вопрос.

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