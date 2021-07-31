Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Олег Леонов, независимый кандидат в Государственную думу по 208-му округу Москвы (ЦАО), сдал в избирательную комиссию 14 911 подписей в поддержку своего выдвижения. Леонов поблагодарил своих сборщиков, а также москвичей, которые поддержали его. По словам самовыдвиженца, в ходе подписной компании его команда столкнулась со множеством трудностей.

"Мы прошли этот этап пути. Путь самовыдвиженца очень сложный. Нас критиковали, посторонние люди на пикетах пытались поставить заведомо ложные подписи. Некоторые радикальные оппозиционеры травили моих сборщиков и обвиняли их во всем подряд. Было много провокаций. Но мы справились. Я горжусь своей командой. Горжусь ребятами, которые проделали такую титаническую работу. Их больше 400 человек! Благодаря им ни разу не пожалел о решении идти самовыдвиженцем. А благодаря избирателям понимаю - мы пойдем до конца", - заявил Олег Леонов.

Леонов также отметил, что всего сборщики собрали 23 789 подписей. В среднем, один сборщик за день собирал 2,8 подписи. Большую часть удалось собрать на обходе по квартирам. По словам независимого кандидата, после внутренней проверки подписных листов на ошибки в избирком передали 14 911.

По закону, чтобы избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца кандидатом в депутаты Госдумы, допустимый процент брака в сданных им подписях не должен превышать 5%.

Олег Леонов - куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей. О своем выдвижении на выборы в Государственную думу по 208-му Центральному административному округу Москвы он заявил в начале июня. Леонов намерен решить проблемы центра Москвы, а также добиться принятия законов, которые помогут искать пропавших без вести людей.