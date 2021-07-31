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31.07.2021 14:16
Рубрика: Власть

Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александра Иванова Фото: Александра Иванова
Фото: Александра Иванова

Олег Леонов, независимый кандидат в Государственную думу по 208-му округу Москвы (ЦАО), сдал в избирательную комиссию 14 911 подписей в поддержку своего выдвижения. Леонов поблагодарил своих сборщиков, а также москвичей, которые поддержали его. По словам самовыдвиженца, в ходе подписной компании его команда столкнулась со множеством трудностей.

Фото: Александр Иванов
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"Мы прошли этот этап пути. Путь самовыдвиженца очень сложный. Нас критиковали, посторонние люди на пикетах пытались поставить заведомо ложные подписи. Некоторые радикальные оппозиционеры травили моих сборщиков и обвиняли их во всем подряд. Было много провокаций. Но мы справились. Я горжусь своей командой. Горжусь ребятами, которые проделали такую титаническую работу. Их больше 400 человек! Благодаря им ни разу не пожалел о решении идти самовыдвиженцем. А благодаря избирателям понимаю - мы пойдем до конца", - заявил Олег Леонов.

Леонов также отметил, что всего сборщики собрали 23 789 подписей. В среднем, один сборщик за день собирал 2,8 подписи. Большую часть удалось собрать на обходе по квартирам. По словам независимого кандидата, после внутренней проверки подписных листов на ошибки в избирком передали 14 911.

По закону, чтобы избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца кандидатом в депутаты Госдумы, допустимый процент брака в сданных им подписях не должен превышать 5%.

Олег Леонов - куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей. О своем выдвижении на выборы в Государственную думу по 208-му Центральному административному округу Москвы он заявил в начале июня. Леонов намерен решить проблемы центра Москвы, а также добиться принятия законов, которые помогут искать пропавших без вести людей.

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