Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии

Прокуратура Московской области вязала под контроль и поручила Чеховской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на двоих малолетних детей.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратура Московской области Наталия Григорьева, по предварительной информации, в субботу днем 11-месячный мальчик и его 4-летняя сестра играли на улице около дома в коттеджном поселке Солнечный круг деревни Филипповское под Чеховым. В какой-то момент собака породы ротвейлер выбежала с территории участка и напала на детей. Оба ребенка в настоящее время госпитализированы. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Во время проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными.