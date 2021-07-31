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31.07.2021 19:06
Рубрика: Происшествия

Прокуратура: После нападения собаки младенец находится в тяжелом состоянии

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Московской области вязала под контроль и поручила Чеховской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на двоих малолетних детей.

Фото: iStock
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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратура Московской области Наталия Григорьева, по предварительной информации, в субботу днем 11-месячный мальчик и его 4-летняя сестра играли на улице около дома в коттеджном поселке Солнечный круг деревни Филипповское под Чеховым. В какой-то момент собака породы ротвейлер выбежала с территории участка и напала на детей. Оба ребенка в настоящее время госпитализированы. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Во время проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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