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31.07.2021 13:50
Рубрика: Экономика

Светлана Разворотнева: ТПУ "Печатники" изменит жизнь трех районов города

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Владимир Новиков Фото: Владимир Новиков
Фото: Владимир Новиков

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что открытие станции МЦД-2 "Печатники" положительно скажется на транспортной доступности юго-востока столицы. Вместо с Сергеем Собяниным она осмотрела, как идет строительство этой станции.

Фото: Екатерина Бибикова
Петр Толстой поддержал назначение Светланы Разворотневой советником мэра Москвы по вопросам ЖКХ

- Я счастлива, что являюсь свидетелем того, как меняется транспортная система Москвы и Московской области. Уверена, что скоро наша транспортная инфраструктура превзойдет инфраструктуру лучших городов мира, в том числе и потому, что она является комплексной, решает важные городские проблемы. Например, сейчас чтобы перейти через железную дорогу и добраться до станции метро "Печатники", жители улиц Малышева, Шкулева, Люблинской и Артюхиной делают большой крюк и тратят много времени. После открытия станции МЦД-2 "Печатники", этот путь будет занимать у них несколько минут, - поделилась Светлана Разворотнева.

По словам Сергея Собянина, станция МЦД-2 "Печатники" станет частью крупного транспортно-пересадочного узла и интегрирована с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро. Ввод в эксплуатацию нового остановочного пункта улучшит транспортную доступность для жителей трех районов столицы: Печатники, Текстильщики и Люблино.

Разворотнева отметила, что качество обслуживания пассажиров в московском транспорте находится на высочайшем уровне, учитывает все современные требования и даже опережает их. Важно, чтобы с появлением крупных транспортно-пересадочных узлов и новых маршрутов развивалась и та инфраструктура, о которой особенно беспокоятся жители столицы: парковочные места, места для занятий спортом, зоны отдыха, а также создание единого комплекс безбарьерной среды для людей с особыми потребностями.

Завершить строительные работы на новой станции МЦД-2 "Печатники" и открыть ее для пассажиров планируется в 2022 году.

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