В Москве после массовой драки в ТЦ задержано 50 человек

После массовой драки в ТЦ в центре Москвы задержано около 50 человек, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Расследование показало, что в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице один из посетителей оскорбил другого и спровоцировал драку между двумя компаниями. В ней, по предварительным данным, с обеих сторон участвовали иностранные граждане. Один из подозреваемых применил оружие.

В ТЦ немедленно прибыла полиция, удалось задержать группу молодых людей. Всех проверяют на причастность к драке. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия по статье 213 УК РФ.