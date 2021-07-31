В Калужской области столкнулись поезд и цементовоз

Авария с участием пассажирского состава "Адлер - Москва" и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Водитель цементовоза погиб, идет эвакуация пассажиров.

Как сообщили в правительстве Калужской области, ехавшие в поезде люди не пострадали. Их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения.

По данным регионального управления МЧС, столкновение произошло в 13.10 на железнодорожном переезде в четырех километрах от Ферзикова. "На место направлены пожарно-спасательные подразделения, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Информация уточняется", - добавили в ведомстве.