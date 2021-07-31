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31.07.2021 14:07
Рубрика: Происшествия

Якутск снова в дыму от лесных пожаров

Текст: Ольга Коваль

В субботу Якутск вновь заволокло едким дымом. Как сообщается на официальном портале республики, его принесло ветром из Горного района, где полыхают девять пожаров. Помимо Якутска задымление отмечается в городе Мирный.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
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По информации Авиалесоохраны, сейчас на территории Якутии зарегистрирован 161 очаг возгорания. За сутки удалось потушить всего семь. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Нюрбинском, Олекминском и Сунтарском районах.

Огонь почти вплотную подошел к селам Бясь-Кюель и Кырыкый. Прибывшие на подмогу местным жителям спасатели приступили к расширению минерализованных полос. В готовности к вылету находится авиация МЧС.

С воздуха тушили пожары в Хангаласском и Кобяйском районах. На горящие леса за сутки было сброшено свыше 200 тонн воды.

Всего на ликвидации очагов возгорания были задействованы 2250 человек и более 28 единиц техники.

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