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31.07.2021 05:01
Рубрика: Происшествия

В Приамурье полицейского задержали по делу о коррупции

Текст: Ольга Коваль

В Приамурье следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Его фигурантом стал начальник пункта полиции "Февральский" межмуниципального отдела МВД РФ "Мазановский".

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Как считает следствие, в июне этого года правоохранитель решил помочь своей родственнице избежать крупного штрафа за то, что та незаконно устроила на работу мигрантов. Он вынес постановление, согласно которому к ответственности привлекли подставное лицо.

"Незаконные действия полицейского позволили избежать юридическому лицу, которым руководила его родственница, штрафа от 250 до 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении регионального управления СУ СК.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Амурской области, они же и задержали правоохранителя. Сейчас решается вопрос об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Борьба с коррупцией

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