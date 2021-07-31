В Приамурье полицейского задержали по делу о коррупции

В Приамурье следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Его фигурантом стал начальник пункта полиции "Февральский" межмуниципального отдела МВД РФ "Мазановский".

Как считает следствие, в июне этого года правоохранитель решил помочь своей родственнице избежать крупного штрафа за то, что та незаконно устроила на работу мигрантов. Он вынес постановление, согласно которому к ответственности привлекли подставное лицо.

"Незаконные действия полицейского позволили избежать юридическому лицу, которым руководила его родственница, штрафа от 250 до 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении регионального управления СУ СК.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Амурской области, они же и задержали правоохранителя. Сейчас решается вопрос об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.