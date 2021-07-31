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31.07.2021 16:16
Рубрика: Власть

Военные летчики ликвидируют лесные пожары в Якутии

Текст: Юрий Гаврилов

Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). Как сообщили в субботу в группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил, за минувшие сутки экипажи военных самолетов и вертолетов восемь раз вылетали для сброса воды на очаги крупных природных пожаров.

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости
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"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 41 тонны воды, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 800 кг грузов", - заявили военные.

Напомним, что недавно на совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как военные выполняют поручение президента страны - во взаимодействии с местными администрациями участвуют в ликвидации очагов возгорания в Якутии. Там, напомним, из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка.

Для борьбы с пламенем по указанию министра обороны оперативно создали специальную авиагруппировку. В нее вошли самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ- 5 емкостью пять тонн. Эти машины укомплектовали экипажами, прошедшими соответствующую подготовку.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары РГ-Видео РГ-Фото

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