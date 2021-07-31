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31.07.2021 10:15
Рубрика: Власть

Жителей Чукотки обязали сдавать ПЦР-тесты перед выходом на работу

Текст: Ольга Коваль

Власти Чукотки до конца августа продлили ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом. И с сегодняшнего дня к ним добавились новые. Теперь жители, вернувшиеся в регион после отпусков, обязаны пройти тестирование на COVID-19 перед тем, как выйти на работу.

Фото: Михай Карауш/РИА Новости
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"Работодатели в Анадыре, Певеке, Билибине и поселке Угольные Копи Анадырского района могут допускать сотрудников к работе только после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Исключение составят только те граждане, которые выходят на работу не ранее, чем через 14 дней после прибытия в регион", - говорится в сообщении пресс-службы правительства ЧАО.

Уточняется, что тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до выхода на работу.

По информации оперштаба, с начала пандемии на Чукотке заболели коронавирусом 1166 человек, 993 из них выздоровели, девять умерли. Более 16,5 тысячи жителей вакцинировались.

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