Создатели фиктивных медцентров пойдут под суд в Петербурге

На скамью подсудимых управление СК по Санкт-Петербургу отправило 13 человек. Их обвинили в целом списке уголовных преступлений, некоторые из которых тяжкие: покушение на мошенничество, мошенничество, организация преступного сообщества или участие в нем.

Вот версия следствия, с 2015 по 2019 год обвиняемые под единым руководством создали на территории северной столицы несколько организаций под видом якобы медицинских учреждений. В СК их перечислили: центр "АнгелМед" (ООО "Ангелмед-Лесная"), центр "Роял Клиник" (ООО "Центр Косметики") и центр "Верба" (ООО "Верба") и другие. Реклама центров была в СМИ и в интернете. Плюс к этому создали специальный колл-центр.

В СК подчеркивают, что упор эти фирмы делали на пожилых людей. Граждан банально обманывали, у людей "обнаруживали" тяжелые заболевания и говорили, что счет идет на дни.

"Они убеждали граждан в необходимости срочного и безотлагательного прохождения дорогостоящих медицинских процедур, а при отсутствии возможности оплатить лечение потенциальные потерпевшие принуждались к заключению кредитных договоров с банками", - говорят в ведомстве.

Клиенты этих фирм думали, что сотрудники центров - профессиональные медицинские сотрудники, имеющими соответствующее образование, опыт оказания медицинской помощи и лечения тяжелых заболеваний. Но это был обман. Людей убеждали, что отказ от прохождения незамедлительного лечения в этих центрах негативным образом отразится на их здоровье и дальнейшем образе жизни, в результате они соглашались на заключение кредитных договоров, деньги по которым впоследствии переводились на счета, подконтрольные организаторам и участникам преступных групп.

Деньги от обманутых людей делили между собой организаторы аферы. Но поймали не всех деятелей. Уголовное дело против тех, кого поймать еще не смогли, выделено в отдельное производство. Так что расследование не прекращается.