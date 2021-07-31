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31.07.2021 13:35

Для развития Михайловки разработают трехлетнюю программу

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о строительстве инфекционной больницы в Михайловке и формировании обхода городского округа.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Новое медучреждение войдет в структуру ЦРБ. В лечебном корпусе разместят 56 коек и два бокса интенсивной терапии, приемный покой, лабораторию, помещения для КТ- и рентген-диагностики.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Место для реализации такого проекта хорошее. Корпус будет находиться вблизи объездной дороги, которую мы тоже сделаем. И уже необходимо переходить к проектным работам, - сказал Бочаров.

В ближайшее время в области заработает пять инфекционных больниц. Одно подобное учреждение почти год работает в Волжском, второе в Калаче-на-Дону готовится принять пациентов. Такие же объекты построят в Камышине и Волгограде.

Глава региона обратил внимание руководителей профильных ведомств на недопустимость движения транзитного транспорта через центр Михайловки. Как отмечают в пресс-службе областной администрации, обход можно организовать по существующим участкам региональной сети, а также по дорогам в промышленной зоне. Некоторые проезды предстоит отремонтировать. Бочаров призвал сделать объезд в течение 2022 года. Материалы и технологии предложено подбирать с учетом большой нагрузки на дорожное полотно. Расходы примет на себя региональный бюджет.

На итоговом рабочем совещании глава региона отметил, что многие проекты в городском округе успешно реализованы, но по целому ряду очень важных объектов есть отставание. Поэтому принято решение о создании государственной программы по развитию городского округа, рассчитанной на три года. Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель губернатора Александр Дорждеев.

- Без решения проблемных вопросов муниципальных образований, без реализации проектов комплексного развития невозможно говорить о развитии Волгоградской области и страны в целом, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Вопросы развития регионов ЮФО, муниципальных образований, вопросы реализации инфраструктурных проектов в очень конструктивном режиме обсуждались на совещании с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, которое он проводил в качестве куратора по ЮФО. Уверен, что решение о закреплении за заместителями председателя правительства кураторства по округам поможет решить на еще более качественном уровне и в более сжатые сроки существующие проблемы - они примерно одинаковые для муниципальных образований всех регионов страны, и важен именно вопрос определения приоритетов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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