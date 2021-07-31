В Центре восстановления леопарда в Сочи родились два котенка

Пара леопардов, переданных России из Швеции, стала родителями в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке. У девятилетней самки Шивы и восьмилетнего самца леопарда Филоу 30 июля родились два котенка. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

- Мама и ее малыши чувствуют себя хорошо. Иолько благодаря грамотной работе специалистов и хороших условий для адаптации хищников, удалось создать пару и получить от нее первое потомство., - отметил заместитель директора по программе восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов.

Пол родившихся котят можно будет определить только через три месяца, когда им будут ставить первые прививки.

Леопардов Шиву и Филоу Сочинскому национальному парку передали из Шведского зоопарка в конце 2020 года. Взамен, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Минприроды России, Европейской ассоциацией зоопарков и Международным союзом охраны природы, в Швецию была отправлена самка Багира.