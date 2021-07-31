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31.07.2021 13:10
Рубрика: Происшествия

В крымской Поповке полиция наказала организаторов фестиваля Z.Fest

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Организаторам фестиваля электронной музыки Z.Fest, который планировался на побережье поселка Поповка Сакского района, полиция вынесла предостережение о недопустимости проведения массовых мероприятий в период действия в регионе антикоронавирусных мер. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Накануне на пляже Поповки Z.City прошел рейд с участием сотрудников МВД, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора и муниципалитета.

- Организаторы фестиваля грубо нарушили требования предписания, организовав массовые мероприятия с участием более чем тысячи человек, - контатировали в МВД. - Масочный режим и социальное дистанцирование не соблюдались, из-за чего участники фестиваля и персонал подвергались угрозе заболевания.

Также полицейские зафиксировали факты нарушения санитарно-эпидемиологических правил, норм пожарной безопасности, незаконного сбыта наркотических средств и нелегальной продажи алкогольных напитков.

- На участников мероприятий составлены административные протоколы по факту распития спиртных напитков в общественных местах и появления в общественных местах в состоянии опьянения, незаконного оборота наркотических средств и потребления наркотические средств без назначения врача, - уточнили в МВД. - Несколько граждан привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. По многочисленным жалобам местных жителей на громкую музыку составлены административные протоколы за нарушение законодательства о тишине.

Полиция намерена продолжить проведение подобных рейдов, чтобы пресекать проведение массовых мероприятий на пляже Поповки, известного в прошлые годы проведением фестиваля "КаZантип".

Ранее организаторы фестиваля Z.Fest заявили о "продуманной системе безопасности" на 13 гектарах пляжной территории, которая гарантирует отдыхающим комфорт и спокойствие. Гостям анонсировали работу баров, кафе и ресторанов, проведение дискотек с участием популярных диджеев.

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