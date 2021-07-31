Ученый: Стая мошек и комаров может лишить человека жизни за два часа

На Крайнем Севере - в Югре и на Ямале, в частности - сейчас месяц активности гнуса: в воздухе висят темные полчища комаров и мошки. Скрыться от них сложно даже в городах. Как с ними борются, какие методы изобрели люди за столетия жизни рядом с гнусом? Вот что рассказывают ученые и старожилы Севера.

- Чтобы спасти от гнуса оленей, устраиваем дымокур, то есть ставим несколько печек рядом со стадом и постоянно их топим, - говорит сын потомственного оленевода Владимир Айваседа, живущий на таежном стойбище в Югре. - Оленям в такую пору так тяжело, что некоторые срываются с места и бегут от комаров и мошки, сами не зная, куда. Потом пойди их, найди.… Когда мы ложимся спать, ночью у каждого над кроватью что-то типа палатки-полога из плотной сетки, ими же закрыты окна и двери, иначе уснуть невозможно.

Но вот днем, как признался Владимир, местные на комаров абсолютно не реагируют: с годами уже выработался стойкий к ним иммунитет, ну есть они и есть, пусть себе летают. "Когда городские приезжают, удивляются: "У вас тут целые полчища". Я с улыбкой говорю, да где вы их видите?! Другое дело, мошка, вот к ней привыкнуть невозможно. Она кусается так, что, кажется, хочет отгрызть от тебя кусочек", - говорит он.

К слову, как рассказал ученый Научного центра изучения Арктики Александр Красненко, всего каких сто лет назад в Сибири практиковалась казнь "выставить на гнус". Ее применяли во время Сибирского восстания "белые" против "красных" и наоборот. Человека раздевали и привязывали к дереву. Стаи гнуса его моментально атаковали, и он умирал за полтора-два часа. Но не от потери крови, как принято считать, а от сенсорного шока: от того, что его слизистую, кожу раздражали тысячи насекомых. Главным образом - мошки. Они, как говорит Александр Красненко, действительно страшнее комара: мошка отгрызает кусочки кожи, ее стаи могут выедать жертву буквально до костей.

При этом ученый говорит, что когда они выезжают с коллегами в экспедиции, каких-то особых способов защиты от гнуса применить невозможно. Одежда в несколько слоев да поплотнее, москитные маски и специальные спреи. К слову, вахтовики на Севере научились даже есть под этими защитными масками.

В северных городах территории специально обрабатывают от комаров, чтобы можно было спокойно гулять. А недавно в Югре, в небольшом городке Покачи, решили опробовать новый метод борьбы с гнусом. Здесь при благоустройстве прибрежной зоны озера Молодежное в качестве эксперимента думают установить ультразвуковые и пахучие ловушки для насекомых. Такие приборы выпускаются обычно для работы в помещениях. Но, как сказал глава Покачей Владимир Степура, он обсудил с производителями возможность применения их и на открытом воздухе.

К слову, все муниципалитеты Югры в этом году жалуются на засилье мошки. Причем, на нее не действуют репелленты, а обработка территории, в отличие от комаров, невозможна из-за летучести этих насекомых. Так что новые установки могут помочь.

Еще один интересный метод борьбы с комарами внедрили на Ямале. Учитывая то, что этих насекомых привлекает выдыхаемый человеком углекислый газ, там установили специальные ловушки, имитирующие этот процесс. В них устремляются комары и мошки, при подлете их затягивает внутрь сильным вентиляционным потоком и убивает электрическим разрядом. Число уничтожаемых кровососущих исчисляется сотнями тысяч.

Проблема в том, что ловушка довольно дорогая, стоит не меньше миллиона, а действие ее распространяется от силы на один жилой квартал. Поэтому широкого распространения устройства не получили. Жителям приходится применять арсенал привычных магазинных средств и народные методы, например, ваниль и гвоздику против мошки. Животных, чтобы не страдали от укусов, обмазывают дегтем, от комаров спасает и рыбий жир, и жир морских животных. Им обмазывают морды оленям, например, насекомое в жиру вязнет и не кусается.

К слову, в некоторых странах уже испробовали метод борьбы с помощью генетической модификации комаров, в результате которой они дают нежизнеспособное потомство. Метод испытали на Каймановых островах. На участке площадью 0,16 квадратных километра выпустили партию модифицированных самцов Aedes aegypti, и численность комаров там снизилась на 96 процента. Позже прошли успешные испытания в Панаме, Малайзии и Бразилии.

Конечно, главная причина войны с комарами там это опасность распространения малярии. В России случаи заражения малярией, к счастью, редкость. Но комар не так безобиден, как кажется, он является переносчиком и целого ряда других опасных заболеваний, - гельминтоза, туляремии, лихорадки и прочих. Их укусы способны вызывать сильнейшие аллергические реакции. К слову, каждый год на планете от укусов комаров умирает порядка миллиона человек. Поэтому, хочешь-не хочешь, а изводить хотя бы часть комариного поголовья необходимо.

Но все же, как говорят ученые, не всех подчистую. Вот это уже может оказаться опасным. Комары, питающиеся цветочным нектаром, играют важную роль в опылении. Они служат пищей для птиц и летучих мышей, а их личинками питаются рыбы и лягушки.

Кстати

Комары очень восприимчивы к запахам, что помогает в борьбе против них. Например, они не любят аромат помидорной ботвы, свежих листьев грецкого ореха, цветов базилика, черемухи, веток бузины, пырея, аниса, гвоздики, валерианы, эвкалипта, лаванды, чабреца, герани, мяты, кедрового масла, берестяного дегтя.

Вопрос-ответ

Сколько крови комар выпивает у человека за раз?

От 0,002 до 0,005 миллилитров. Все зависит от того, насколько голодна комариха (ведь пьют кровь исключительно самки). Причем, комары не сосут ее, как принято считать. У них нет "устройства", позволяющего это делать. Комар протыкает кожу своим хоботком, и кровь сама поступает к нему под давлением. При этом он впрыскивает в жертву особое вещество, которое не позволяет сворачиваться крови. Именно оно вызывает зуд и раздражение.

Сколько живет комар?

Чем теплее воздух, тем меньше проживет насекомое. При температуре около 20 градусов самка проживет порядка 42 дней, а при понижении до 10 градусов срок жизни увеличится до 115 дней. Самцы живут в два раза меньше.

Почему у них такой противный писк?

Рождается писк комара не в глотке, а в крыльях. Совершая частые взмахи крыльями, комар порождает тонкие звуки. Пищать комару на самом деле невыгодно, потому что кровососу куда как полезнее подкрадываться к своей жертве незамеченным, так и крови выпить можно больше, и жизнь свою сохранить.