Россиян предупредили о новой схеме обмана с фальшивыми справками о вакцинации

В России появилась новая схема мошенничества с поддельными сертификатами о вакцинации. Об этом "Коммерсанту" рассказали в группе компаний Angara.

Злоумышленники звонят тем, кто купил фальшивую справку о вакцинации "Спутником V", и сообщают, что медик, выдавший сертификат, был арестован. После этого жертве предлагают перевести 50 тысяч рублей на банковский счет в обмен на удаление переписки с личными данными из почты врача.

В противном случае мошенники запугивают покупателя справки уголовным преследованием из-за соучастия в подделке документов.

Эксперты отмечают, что лучший способ избежать кражи средств - игнорировать сообщения шантажистов.