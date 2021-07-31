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31.07.2021 11:39
Рубрика: Власть

Шойгу: ВДВ готовы выполнять задачи любой сложности

Текст: Александр Степанов

Воздушно-десантные войска являются подразделениями, оснащенными новейшим вооружением и техникой, которые способны выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в подмосковном Алабино на Кургане Славы, где проходит военно-спортивный праздник, посвященный 91-й годовщине образования ВДВ.

Фото: Владимир Аносов
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По словам Шойгу, сегодня ВДВ - это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего РФ. Он отметил, что это высокомобильный род войск и без него невозможна защита нашей страны.

По словам министра, личный состав ВДВ демонстрирует безупречное боевое мастерство и умение добиваться решения поставленных задач.

Шойгу отметил, что крылатой пехоте всегда доверяли самые сложные и ответственные задания, с которыми она справлялась оперативно и слаженно.

По словам министра, мужество, героизм и самоотверженность в боях и сражениях Великой Отечественной войны всегда проявляли офицеры, сержанты и солдаты воздушного десанта, поэтому всем дивизиям Воздушно-десантных войск было присвоено почетное наименование "гвардейская".

"Без подвига десантников невозможно было бы выполнять интернациональный долг в Афганистане, бороться с международным терроризмом на Северном Кавказе, проводить миротворческие операции", - заявил Шойгу. Он выразил искреннюю благодарность ветеранам ВДВ.

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