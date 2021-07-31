Соцопрос: Какие "мужские" профессии выбирают дамы, а "женские" - мужчины

Каждая одиннадцатая россиянка, или 9 процентов участниц опроса сервиса по поиску работы Superjob, хотели бы себя попробовать в профессии пилота, а 4 процента мужчин не возражали бы потрудиться поваром.

Агентство провело исследование среди тысячи мужчин и женщин. Они рассказали, какие бы они хотели примерить на себя традиционные с их точки зрения профессии противоположного пола. Помимо профессии пилота у дам популярна "мужская" профессия водителя - ее выбрали 7 процентов участниц опроса. А для 5 процентов женщин желанной является любая высокооплачиваемая или руководящая должность, так как они считают, что карьерные вершины покоряются легче мужчинам. По 3 процента (стандарт статистической погрешности) у женщин набрали профессии - космонавт, полицейский, сварщик, следователь и строитель (чуть менее - 2,95 процента).

Профессию сталевара готовы рассматривать 2 процента женщин. Еще 2 процента опрошенных "слабого пола" готовы трудиться автослесарем, тоже 2 процента - машинистом метро или программистом. При этом 2 процента россиянок заявили, что уже работают в традиционно "мужской" сфере деятельности - помимо выше названных профессий, они перечислили профессии крановщика, теплотехника, энергетика. Среди других сфер трудовой деятельности, в которых дамы хотели бы попробовать свои силы, - военный, капитан корабля, реставратор, ученый, электрик (по 20 процентов). Не хотели бы менять свою традиционно "женскую" профессию на "мужскую" сферу деятельности - 26 процентов женщин.

Мужчины более консервативны. Среди них не готовы попробовать себя в "женской" сфере деятельности 47 процентов участников опроса. Как установил сервис Superjob, 4 процента мужчин не против поработать поваром, 3 процента остановили свой выбор на профессии продавца. По 2 процента представителей "сильного пола" хотели бы поработать бухгалтером, водителем трамвая, швеей, парикмахером, администратором. Примерить на себя любую высокооплачиваемую или руководящую женскую должность хотели бы также 2 процента мужчин. Среди других женских профессий, которые опрошенные россияне не возражали бы попробовать, они указывали, - дизайнер, актер, доярка, массажист, секретарь (17 процентов).

Справка "РГ"

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.