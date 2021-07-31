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31.07.2021 08:51
Рубрика: Общество

Ученые допустили появление штамма коронавируса со смертностью 35%

Текст: Матвей Линник
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Ученые описали ряд возможных сценариев мутаций коронавируса, допустив появление штамма со смертностью 35%. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Фото: РИА Новости
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По словам специалистов, для новой мутации будут характерны более тяжелое течение заболевания и более высокая смертность.

"Например, с похожим уровнем заболеваемости и смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - отмечают ученые.

Эксперты считают, что избежать этого сценария можно только введением дополнительных доз вакцины, а также минимизацией ввоза новых мутаций из-за рубежа. Кроме того, ученым необходимо работать над созданием новых лекарств от COVID-19 и совершенствованием уже имеющихся препаратов.

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