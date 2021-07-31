В больнице впервые рассказали о состоянии певицы МакSим

В столичной клинической больнице №52, где уже больше месяца - в "красной зоне" - находится российская певица МакSим, впервые прокомментировали ее состояние.

Как передает NEWS.ru, представитель медучреждения подтвердил, что 38-летняя артистка до сих пор лежит в реанимации - с первого дня к ним поступления.

Причем навещать Марину (настоящее имя исполнительницы) всё еще нельзя никому, даже близким родственникам. И "сейчас в больнице функционирует только передача вещей и посылок".

МакSим госпитализировали в середине июня с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" (это показатель насыщения крови кислородом).

С 19 июня артистка находится в состоянии искусственной комы - медикаментозного сна, из которого ее недавно начали ненадолго выводить.

При этом тесты артистки на COVID показали отрицательный результат.