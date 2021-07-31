В канун Дня ВДВ к памятнику В.Ф Маргелову в Москве возложили цветы

В субботу, накануне празднования 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, военнослужащие ВДВ и ветераны принесли живые цветы к памятнику одному из основателей крылатой пехоты Герою Советского Союза генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

Трехметровый гранитный монумент, увенчанный бронзовой скульптурой военачальника, ровно три года назад установили на улице Поликарпова неподалеку от станции метро "Беговая". На его открытие приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Место для памятника выбрали не случайно - этот столичный район традиционно считается "военным": здесь располагается немало армейских учреждений и предприятий оборонки.

Монумент прославленном игенералу-фронтовику выполнили в Студии военных художников им. М.Б. Грекова по авторскому архитектурно-художественному решению Алексея Чебаненко. Улицы Маргелова есть в Москве и Витебске, Омске и Пскове, Улан-Удэ и Западной Лице. Его имя носит военное училище ВДВ в Рязани и Нижегородский кадетский корпус.

Да что там улицы! Все бывшие и действующие десантники России считают себя воспитанниками Маргелова, а аббревиатуру ВДВ "расшифровывают" не иначе как "Войска Дяди Васи". Легендарный командующий действительно относился к своим подчиненным, как отец родной. Был суровым и требовательным, но никому не позволял обижать родную "крылатую пехоту". Исторический факт: во время первого десантирования с самолета боевой машины с экипажем внутри Маргелов посадил туда и сына.

В субботу память легендарного полководца почтили замкомандующий Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин, офицеры командования ВДВ, председатель центрального правления Всероссийского союза общественных объединений десантных войск "Союз десантников России" Валерий Юрьев, ветераны крылатой пехоты из столицы и Московской области. Мимо мемориала торжественным маршем прошли рота почетного караула, воспитанники военно-патриотических клубов и гарнизонный военный оркестр.