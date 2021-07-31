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31.07.2021 06:30
Рубрика: В мире

В США количество госпитализаций с COVID-19 достигло рекордного уровня

Текст: Максим Макарычев
За сутки в США госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19. Таких цифр не было с середины февраля. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что в больницу попали 6 837 американцев.

В минувший вторник CDC обновил свое руководство для полностью вакцинированных людей, рекомендовав всем носить маску в общественных местах и помещениях в районах с высоким уровнем передачи инфекции, независимо от того, привит человек от коронавируса или нет.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Дельта-вариант может вызвать легкую форму COVID даже у вакцинированных людей

В еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности говорится, что при "дельта"-штамме одинаково высокая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных людей. Высокая вирусная нагрузка предполагает повышенный риск передачи. То есть инфицированные штаммом "дельта" могут заражать других.

В новых рекомендациях CDC по средствам защиты делается акцент на том, что мера вынужденная. Вакцинированное население США "не должно бессознательно передавать вирус другим, в том числе своим невакцинированным или ослабленным иммунитетом близким".

Ране в эфире NBC News прозвучала информация, что 125 тысяч полностью вакцинированных американцев заразились коронавирусом, а 1400 из них - скончались от COVID-19. В то же время подчеркивается, что в США прививку от SARS-CoV-2 сделали 164 миллиона человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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