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Рубрика: В мире

В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов

Текст: Максим Макарычев

В США вспыхнул скандал в приюте для несовершеннолетних мигрантов в Форт-Блиссе. Дети жалуются на нехватку обуви и еды, циничное отношение сотрудников, которые прыгали на кроватях, чтобы разбудить их.

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Подробности инцидентов записаны на аудиопленку. Запись из приюта для мигрантов также подтверждает обвинения сотрудников в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. "Мы уже нашли сотрудников, которые вели себя ненадлежащим образом с детьми", - сказала федеральный подрядчик учреждения на аудиозаписи, полученной NBC News.

Этой весной во временном миграционном учреждении в Форт-Блиссе находилось около пяти тысяч детей-мигрантов из Центральной и Южной Америки, которых разместили в переполненных пунктах временного содержания. Часть подростков была вынуждена спать в туристических мешках или на матрасах. В последнее время в учреждении содержалось около 3000 несовершеннолетних. "Я знаю, что несовершеннолетние очень часто жалуются на то, что сотрудники будят их по утрам, - заявила представитель федерального подрядчика. - У нас есть некоторые сотрудники, которые поднимают кровать и трясут ее, чтобы разбудить несовершеннолетнего. Или они подпрыгивают на кровати. Они думают, что они шутят, но это является жестоким обращением с детьми". Кроме того, сотрудники приюта, как полагают компетентные органы, скрывали настоящее положение дел с инфицированием коронавирусом среди детей.

В своем заявлении министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра дал понять, что это федеральное агентство серьезно относится к "каждому обвинению в правонарушении" и начало соответствующую проверку на предмет прозрачности работы учреждения.

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