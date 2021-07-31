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31.07.2021 12:15
Рубрика: Общество

В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной РФ

Текст: Владимир Емельяненко

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре пройдет молебен перед началом паралимпиады в Токио. Его проведет сборная России по бочче - паралимпийскому виду спорта. Об этом на сайте Русской православной церкви сообщил член Патриаршей комиссии по спорту, председатель Центрального совета общественной организации "Российский союз православных единоборцев" протоиерей Кирилл Соколов. Именно он совершит богослужение в Троице-Сергиевой лавре.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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"Мы проведем молебен специальным чином - для спортсменов - с командой по бочче - я с ними занимаюсь, сейчас это лучшая сборная, чемпионы мира. Они давно хотели побывать в Троице-Сергиевой лавре, мы решили совместить молебен и посещение Лавры", - написал Кирилл Соколов.

Так же он сообщил, что всем паралимпийцам будут вручены подарки. "Надо привлечь внимание к паралимпиаде", - заметил Соколов.

По его словам, кроме членов команды, молебен посетят представители посольства Японии, паралимпиец Сергей Бурлаков, представители Администрации президента России.

Общество Религия Олимпиада в Токио

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