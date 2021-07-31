Ведущий и писатель-сатирик Леонид Якубович празднует день рождения

Каждую пятницу в течение 30 лет он выходит в эфир в программе "Поле чудес". Более долгая история на отечественном телевидении, пожалуй, только у программы "Время". И ведь вроде бы все мы знали про Якубовича: и что он доброжелателен к людям и отличный рассказчик, но при это умеет и слушать, а еще - остроумен, умен, позитивен, а в свободное время увлекается полетами на вертолете, театром и путешествиями. Но вот про то, что он еще и очень хороший писатель - узнали совсем недавно.

У Леонида Якубовича, которому в субботу, 31 июля исполнилось 76 лет, вышла первая большая книга прозы "Плюс минус 30". Более 500 страниц самых разных текстов. С подзаголовком "Невероятные и правдивые истории из моей жизни". И первый тираж уже распродан.

Это увлекательная, легкая, событийная и часто ироническая и добродушная книга. В чем-то наследующая литературным традициям Сергея Довлатова. А Якубович, оказывается, отличный рассказчик не только в "Поле чудес" или выступлениях на сцене, но и в качественной беллетристике. Автор начинает с историй о своей семье - душевно, остроумно, тепло, - а потом оказывается, что в чем-то это и о нас с вами. А среди других героев книги - Влад Листьев, Виктор Биллевич, Геннадий Хазанов, Борис Брунов, Александр Ширвиндт, Расул Гамзатов…

В "Плюс минус 30" есть и фрагменты из личного дневника (например, о том, как однажды зимой с Листьевым они всю ночь пили чай с сушками в деревне у незнакомой старушки под Сергиевым Посадом, не в силах отказать ей в гостеприимстве). И пьесы, рассказы, целый цикл УДК ПО БДК ("Уголовно-процессуальный кодекс по басням Дедушки Крылова"). Есть и иронические стихи-поздравления к разным праздникам - и к Дню отца, и к Масленице, и к Дню рождения Винни-Пуха, ну и совсем серьезные - "Всем врачам" и "Ко Дню спецназа МВД".

И неизменно - остроумная, легкая речь, обилие образов, метафор, динамичных диалогов и масса увлекательных событий. А еще - небывалая теплота и позитивный настрой повествования, даже если оно и чуть ностальгическое, грустное, то все равно - со светлой, добродушной улыбкой.