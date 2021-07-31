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31.07.2021 12:41
Рубрика: Общество

Вступает в силу новый порядок проведения экзамена для мигрантов

Текст: Мария Агранович
С завтрашнего дня комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ будет проводиться по новым заданиям. Сдавать его обязаны иностранные граждане и лица без гражданства, которые претендуют на право работать и жить в России.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Экзаменационные задания разработаны Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) - подведомственной организацией Рособрнадзора. В их основе - утвержденные правительством России требования к минимальному уровню знаний, необходимому для получения патента, вида на жительство, разрешения на временное проживание или работу.

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Итак, экзамен поделен на три уровня, в зависимости от цели, ради которой он сдается. Первый уровень - для получения разрешения на работу или патента, второй уровень - для разрешения на временное проживание, третий - для тех, кому нужен вид на жительство в России.

Русский язык как иностранный сдают устно и письменно (кроме претендентов на получение разрешения на работу или патента). Историю и основы законодательства РФ - письменно в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. На экзамен первого уровня дают не более 80 минут, сдающим второй и третий уровень придется уложиться в 90 минут.

В экзамене первого уровня - 20 заданий: 9 - по русскому языку как иностранному, 5 - по истории России, 6 - по основам законодательства Российской Федерации (15-20). При этом 19 заданий - с выбором варианта ответа и одно задание - с кратким ответом.

Экзамен второго уровня - 34 задания: больше всего - 21 - по русскому языку, 7 - по истории России, 6 - по основам законодательства РФ. Здесь 29 заданий с выбором одного из предложенных вариантов ответов, 3 задания с развернутым устным ответом (говорение) и 2 задания с развернутым письменным ответом (письмо).

Третий вариант экзамена - самый сложный, всего в нем 38 заданий: 25 - по русскому языку, 7 - по истории, 6 - по основам законодательства. Из них в 32 заданиях нужно выбрать ответ из предложенных, в 4 заданиях дать развернутый устный ответ, а в двух - написать текст.

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Уже сегодня, 31 июля, на сайте ФИПИ в разделе "Иностранным гражданам" опубликованы все материалы, необходимые для проведения экзамена, в том числе и демо-версии заданий. О чем могут спросить?

Экзамен первого уровня (для работы или патента):

- прослушать диалог и определить, где происходит разговор,

- выбрать верный ответ на вопрос "Что продают в магазине мебели?" - хлеб, брюки или стол,

- выбрать верное изображение флага России,

- ответить, кто бы союзником России в годы Великой Отечественной войны.

Экзамен второго уровня (для временного проживания в РФ):

- начать диалог в кассе вокзала, чтобы поменять билет на поезд,

- выбрать верный ответ на вопрос "как Россияне называют Волгу?" - Волга-матушка, Волга-батюшка, Волга -сестрица,

- написать заявление об устройстве на работу водителем троллейбуса,

- ответить, куда вошла весной 1945 года Красная армия - в Минск, в Париж или в Берлин.

Экзамен третьего уровня (для получения вида на жительство в РФ):

- Узнать у прохожего путь к автобусной остановке,

- заполнить анкету участника фотоконкурса "Дикая природа России",

- выбрать верный ответ на вопрос о Куликовской битве - над чьим войском одержало победу русское войско: Мамая, Карла XII, Наполеона.

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