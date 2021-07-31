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31.07.2021 23:04
Рубрика: Власть

За сутки 91 военнослужащий выздоровел от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в субботу вечером опубликованы в специальном бюллетене на сайте Минобороны России.

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За прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 91 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 36,3 тыс. человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 126,3 тыс. человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 267 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более 1600 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 615 человек изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У 13 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 68 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 252 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 344 человека, свыше 311 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,3 тыс. пациентов, из которых свыше 8,5 тыс. - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 32 268 человек, сообщили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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