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31.07.2021 13:06
Рубрика: Власть

Захарова призвала Париж признать проявления неонацизма на Украине

Текст: Александр Саможнев

Официальный Париж должен "верить собственным глазам" и свидетельствам своих сенаторов при оценке ситуации на Украине, где при попустительстве Запада "расцвели старые нацистские идеи", написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Тем самым она прокомментировала запрос сенатора Натали Гуле правительству, которая обеспокоилась неонацистскими проявлениями после посещения Киева. При этом дипломат назвала абсурдным тезис министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине. "Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех", - цитирует ТАСС Захарову.

В этой связи официальный представитель МИД напомнила о приходе к власти по итогам выборов в Германии 1930-х годов Национал-социалистической рабочей (НСДАП) Адольфа Гитлера. "Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и так далее были бы порабощены", - написала Захарова.

Она также посоветовала французским коллегам не полагаться на анализ ситуации на Украине с такими познаниями собственной истории, а лучше начать верить своим глазам и законодателям. При попустительстве Запада Украина превратилась "в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи".

Захарова указала, что в этой связи возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например ОБСЕ.

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