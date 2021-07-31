Захарова призвала Париж признать проявления неонацизма на Украине

Официальный Париж должен "верить собственным глазам" и свидетельствам своих сенаторов при оценке ситуации на Украине, где при попустительстве Запада "расцвели старые нацистские идеи", написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем самым она прокомментировала запрос сенатора Натали Гуле правительству, которая обеспокоилась неонацистскими проявлениями после посещения Киева. При этом дипломат назвала абсурдным тезис министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине. "Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех", - цитирует ТАСС Захарову.

В этой связи официальный представитель МИД напомнила о приходе к власти по итогам выборов в Германии 1930-х годов Национал-социалистической рабочей (НСДАП) Адольфа Гитлера. "Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и так далее были бы порабощены", - написала Захарова.

Она также посоветовала французским коллегам не полагаться на анализ ситуации на Украине с такими познаниями собственной истории, а лучше начать верить своим глазам и законодателям. При попустительстве Запада Украина превратилась "в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи".

Захарова указала, что в этой связи возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например ОБСЕ.