Аналитики рассказали, чем можно заменить доллар

При выборе валюты для инвестирования, которая может стать альтернативой доллару, проще всего ориентироваться на шесть мировых валют, по отношению к которым рассчитывается индекс DXY: это - евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева, пишет "Прайм".

Однако, по мнению эксперта, наиболее интересны консервативным инвесторам могут быть швейцарский франк и японская иена.

"Эти валюты традиционно используются в качестве защитных инструментов в периоды турбулентности на финансовых рынках", - пояснила она. А вот в евро Зайцева не уверена,

Эксперт предполагает, что европейская валюта может в перспективе уступить доллару из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.

Также Зайцева обратила внимание, что китайской валюте пока тоже рано доверять.

"С юанем не все однозначно", - говорит она.

Несмотря на то, что китайская экономика продолжает расти, у Поднебесной большая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, и юань может оказаться под давлением в любой момент в случае реализации кредитных рисков. Также эксперт не исключила, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, следствием чего может стать обвал акций на китайском рынке.

Вообще не считает валюты подходящим активом для инвестирования начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Он отмечает, что все они, как правило, непостоянны. Ну а выбирать он советует только между долларом и евро, потому что операции с другими валютами могут обернуться для инвестора дополнительными издержками. По его словам, депозиты в евро в банках сейчас дают околонулевую доходность, однако многие российские компании имеют долговые выпуски, номинированные в евро. По ним платятся купоны, способные перекрыть уровень европейской инфляции, подытожил эксперт.