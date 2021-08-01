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01.08.2021 15:03
Рубрика: Экономика

Аналитики рассказали, чем можно заменить доллар

Текст: Елена Манукиян

При выборе валюты для инвестирования, которая может стать альтернативой доллару, проще всего ориентироваться на шесть мировых валют, по отношению к которым рассчитывается индекс DXY: это - евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева, пишет "Прайм".

Фото: iStock
Электронная валюта может стать переходным этапом к введению единой валюты Союзного государства

Однако, по мнению эксперта, наиболее интересны консервативным инвесторам могут быть швейцарский франк и японская иена.

"Эти валюты традиционно используются в качестве защитных инструментов в периоды турбулентности на финансовых рынках", - пояснила она. А вот в евро Зайцева не уверена,

Эксперт предполагает, что европейская валюта может в перспективе уступить доллару из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.

Также Зайцева обратила внимание, что китайской валюте пока тоже рано доверять.

"С юанем не все однозначно", - говорит она.

Несмотря на то, что китайская экономика продолжает расти, у Поднебесной большая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, и юань может оказаться под давлением в любой момент в случае реализации кредитных рисков. Также эксперт не исключила, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, следствием чего может стать обвал акций на китайском рынке.

Вообще не считает валюты подходящим активом для инвестирования начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Он отмечает, что все они, как правило, непостоянны. Ну а выбирать он советует только между долларом и евро, потому что операции с другими валютами могут обернуться для инвестора дополнительными издержками. По его словам, депозиты в евро в банках сейчас дают околонулевую доходность, однако многие российские компании имеют долговые выпуски, номинированные в евро. По ним платятся купоны, способные перекрыть уровень европейской инфляции, подытожил эксперт.

Экономика Финансы Валютный рынок

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