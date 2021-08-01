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01.08.2021 21:13
Рубрика: Власть

Более 33 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровел от коронавируса 41 военнослужащий. А общее количество людей, которые, начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 36,4 тысячи человек. Кроме того, свыше 126,8 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 284 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи шестисот пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Девять военных лечатся у гражданских медиков. Еще 614 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 13 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлен 71 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 256 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся почти тысяча триста человек, свыше 300 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,3 тысячи пациентов, свыше 8, 5 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 33 388 человек.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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