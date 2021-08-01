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01.08.2021 00:00
Рубрика: Экономика

ЦБ ужесточил условия выдачи ипотеки

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
С 1 августа начинают действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам с первым взносом менее 20% стоимости жилья. Такое решение ранее принял Банк России.

Новые значения надбавок к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100 процентных пунктов, в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН - отношения ежемесячных платежей по кредитам к доходам клиента). Чем выше будет ПДН заемщика по ипотеке с низким взносом, тем большими будут отчисления в резервы и нагрузка на капитал банков. Это заставит их менее охотно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом, а также позволит "обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям", поясняли в ЦБ.

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Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом растет. По данным ЦБ, она увеличилась с 24% во II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021 года.

Банки готовы к новым регуляторным мерам, об этом "РГ" сообщили представители Росбанка и банка ДОМ.РФ (входят в топ-10 по объему ипотечного портфеля). "Изменение коэффициентов риска при расчете нормативов достаточности капитала направлены на повышение обеспеченности кредитных портфелей банков за счет ограничения ипотечного кредитования с низким первоначальным взносом, - говорит директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь Ларин. - Такая мера приведет к увеличению нагрузки на капитал банков, а значит, к повышению процентных ставок по таким кредитам и использованию банками более консервативного подхода при одобрении заемщиков, запрашивающих низкий первоначальный взнос".

В связи с введением данных надбавок и повышением требований к заемщикам, а также по результатам обновления программы льготной ипотеки на фоне роста ипотечных ставок, после повышения ключевой ставки ЦБ, ожидается снижение спроса со стороны потребителей. "Банки после ипотечного бума 2020 года - начала 2021 года будут стараться скорректировать условия предоставления кредитов, с целью заинтересовать клиентов, однако рекордных объемов выдач во второй половине 2021 года ожидать не приходится", - отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Выдача ипотеки с низким первоначальным взносом растет, это повышает риски для стабильности рынка

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин уверен, что повышение надбавок с высокой вероятностью приведет к дополнительному росту ставок по кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20% для заемщиков с более высоким уровнем долговой нагрузки. Это окажет давление на спрос в данном сегменте рынка, однако в большей степени на объем выдач повлияет общий рост ипотечных ставок после изменения условий льготной ипотеки и заметного повышения ключевой ставки, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

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