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01.08.2021 13:54
Рубрика: Общество

Чернышенко поздравил с праздником обретения мощей Серафима Саровского

Текст: Евгений Гайва

Вице-премьер Чернышенко поздравил всех верующих с праздником обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Официальное всероссийское прославление чудотворца в лике святых состоялось 1 августа 1903 года. Турпоток на территорию Саровской и Дивеевской обителей к 2026 году увеличится в три раза благодаря проводимой реконструкции, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В селе Дивеево Нижегородской области, где расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, активно развивается религиозный туризм. Сейчас ежегодно обитель посещает до 350 тысяч туристов со всей страны и из-за рубежа. Участие Нижегородской области в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создавать инфраструктуру и увеличить туристический поток как в регион, так и непосредственно на территорию кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". По расчетам, к 2026 году количество путешественников в Саровскую и Дивеевскую обители увеличится в три раза - до 1 млн человек в год, сказал Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметил вице-премьер, Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим мировым православным культурно-просветительским центром. Для этого есть все возможности. В рамках развития кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" создается необходимая инфраструктура для туристов и паломников. "Например, в этом году планируется завершить строительство северо-восточного обхода Дивеева, автостанции и перехватывающей парковки в селе. Здесь также идет строительство Саровских врат и духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского", - сказал Чернышенко,. Также местом притяжения местных жителей и туристов станет набережная, где идут работы по строительству и благоустройству. Завершить их планируется в декабре.

В целом реализация мероприятий по развитию кластера позволит повысить качество жизни людей, и сделает это направление еще более привлекательным для туристов, сказал вице-премьер.

Фото: Лукас Кранах (Младший)
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Он также отметил, что в этом году празднуется не просто день памяти святого, а 30-летие со второго обретения мощей чудотворца и возобновления монашеской жизни в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где они хранятся. "Приятно видеть, что и сейчас по всему миру помнят и чтут этого великого святого, следуют его заветам. Это способствует дальнейшему продвижению духовных нравственных ценностей", - подчеркнул Чернышенко. "Преподобный Серафим Саровский - это образец всепрощения, внимательного отношения к человеку, любви к ближнему", - добавил вице-премьер.

Также принято решение об интеграции в кластер Темниковского района Республики Мордовия. Будет создано единое межрегиональное туристическое пространство, которое обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к этим регионам, святыням и прекрасным природным объектам, расположенным на их территориях.

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