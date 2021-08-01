Диетолог развеяла популярные мифы о воде

При расчете нормы потребления воды в сутки необходимо учитывать всю потребляемую жидкость, а не только чистую воду. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Ульяна Румянцева.

"Необходимо считать всю жидкость, выпитую за день: воду, чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе", - сказала Румянцева.

При этом, по ее словам, алкоголь и сладкую газировку в расчёт включать нельзя, так как эти напитки уже относятся к еде.

Любителям кофе также следует помнить, что он обладает мочегонным эффектом и с учетом этого немного увеличить потребление жидкости, добавила врач.

Румянцева пояснила, что информация о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки - тоже миф. На самом деле норма потребления воды индивидуальна и рассчитать ее можно по различным формулам в зависимости от пола, веса и физической активности.

Также существуют определенные ограничения в питьевом режиме для больных некоторыми болезнями почек, сердечно-сосудистой системы, о которых всегда скажет врач на приеме. При высокой температуре, острых инфекционных заболеваниях пить надо больше. Что же касается людей с избыточным весом, то для них расчет жидкости ведется на идеальный вес для данного роста и пола, отметила врач.