Новости

Российские волейболисты заняли первое место в группе на Олимпиаде 10:26
Поздняков: В сборной России нет ни одного случая заражения COVID-19 на Играх 10:06
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян 09:37
Родившийся в Москве боксер из Франции час не покидал ринг в знак протеста 09:07
Чепик: До сих пор не отошел от четвертого места в комбинированной эстафете 08:32
Колесников: Никто из нас не приехал на Олимпиаду просто плавки помочить 08:20
Врач рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в семье 08:10
Погода в Москве: в воскресенье воздух прогреется до плюс 28 08:09
Выплаты пособий на детей-школьников начнутся 2 августа 07:46
Сын Каддафи "воскрес" через шесть лет после исчезновения 07:45
Боксер Хатаев не согласен с решением судей в полуфинале Олимпиады 07:43
Американцы стали массово избегать вакцинации от коронавируса 07:07
Гимнастка Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде 06:59
Получившую травму Клишину не отправляют к врачу без допинг-теста 06:34
Китаянка Гун Лицзяо завоевала "золото" в толкании ядра на ОИ-2020 в Токио 06:28
Российские рапиристы вышли в полуфинал командного турнира ОИ в Токио 06:17
Райдер Уортингтон стала олимпийской чемпионкой по BMX-фристайлу 06:15
Российские пловцы стали четвертыми в заключительной эстафете на ОИ-2020 05:54
Мартынычев не смог завоевать медаль в заплыве на 1500 м вольным стилем 05:48
Израиль утилизирует 80 тысяч доз вакцин от COVID-19 05:43
Пловчиха Маккеон стала четырехкратной олимпийской чемпионкой 05:41
Получившая травму Клишина покинула стадион в инвалидном кресле 05:38
Пловец Дрессел выиграл четвертое "золото" на Олимпиаде в Токио 05:21
Травма помешала Клишиной выйти в финал на Олимпиаде в Токио 05:14
В Индианаполисе пять человек получили ранения в результате стрельбы 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
01.08.2021 09:37
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян

Текст: Елена Манукиян

Каждый шестой заемщик в России может оказаться невыездным, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, пишет РИА Новости.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Названы самые доступные направления отдыха в России в августе

Он подчеркнул, что столкнуться со сложностями при попытке пересечь границу из-за большой просроченной задолженности могут 7,2 млн россиян, если в отношении них на этот момент вступит в силу судебное решение. Каждый задолжал сумму в размере более 30 тысяч рублей, которую не может погасить уже свыше 90 дней.

Эксперт посоветовал заемщикам за 10-14 дней до выезда из страны уточнять через сайт Федеральной службы судебных приставов, есть ли он в базе исполнительных производств.

Мехтиев пояснил, что для снятия запретов на выезд потребуется погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и подождать около десяти рабочих дней. В исключительных случаях, например, для выезда на лечение, может быть предоставлена отсрочка на погашение задолженности. Чтобы ее получить, потребуется написать заявление в Федеральную службу судебных приставов или обратиться в суд.

По словам эксперта, из-за коронавируса такая мера в отношении должников, как запрет на выезд за границу стала менее эффективна: за полгода погашено лишь 300 тысяч долгов, тогда как судом было вынесено 5,9 млн решений по ним. Он также напомнил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документ будет внесен в Госдуму.

Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы

Главное сегодня

С 1 августа работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным
Пушков назвал "Северный поток-2" крупным фактором мировой политики
Горелов: Течение COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом стало более тяжелым
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков