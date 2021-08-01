Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян

Каждый шестой заемщик в России может оказаться невыездным, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что столкнуться со сложностями при попытке пересечь границу из-за большой просроченной задолженности могут 7,2 млн россиян, если в отношении них на этот момент вступит в силу судебное решение. Каждый задолжал сумму в размере более 30 тысяч рублей, которую не может погасить уже свыше 90 дней.

Эксперт посоветовал заемщикам за 10-14 дней до выезда из страны уточнять через сайт Федеральной службы судебных приставов, есть ли он в базе исполнительных производств.

Мехтиев пояснил, что для снятия запретов на выезд потребуется погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и подождать около десяти рабочих дней. В исключительных случаях, например, для выезда на лечение, может быть предоставлена отсрочка на погашение задолженности. Чтобы ее получить, потребуется написать заявление в Федеральную службу судебных приставов или обратиться в суд.

По словам эксперта, из-за коронавируса такая мера в отношении должников, как запрет на выезд за границу стала менее эффективна: за полгода погашено лишь 300 тысяч долгов, тогда как судом было вынесено 5,9 млн решений по ним. Он также напомнил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документ будет внесен в Госдуму.