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01.08.2021 12:15
Рубрика: Общество

Эксперт объяснила, почему для вакцинации не важен уровень антител

Текст: Елена Манукиян
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Для защиты от разных штаммов коронавируса необходим разный уровень антител, поэтому ориентироваться на наличие антител в вопросе записи на вакцинацию не стоит, заявила врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова, пишет ТАСС.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По ее словам, для защиты от южноафриканского штамма необходим уровень более 1 тысяча BAU/ml, а для дельта-штамма, предполагается, что этот уровень должен быть еще выше - 1,5 тысячи BAU/ml.

Степанова также обратила внимание, что сами исследования на антитела не дают 100% гарантии, всегда есть перекрестные реакции. "Поэтому, если вы еще не прививались, нет смысла сдавать тест, нужно пройти вакцинацию независимо от того, болели вы или нет", - пояснила она.

Врач также рассказала, что чаще всего ложноположительными бывают иммуноглобулины класса М. В целом же, их наличие говорит об острой фазе заболевания COVID-19. Она также опровергла распространенный миф об "опасном" титре антител, при котором вакцинироваться нельзя. Степанова подчеркнула, что он не имеет никакой научной основы под собой. Именно поэтому тех, кто болеет ковидом, лечат с использованием донорской плазмы, увеличивая их уровень защитных антител для того, чтобы они быстрее выздоровели.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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