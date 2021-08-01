Новости

Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии 22:24
В Иванове полицейская машина сбила девушку 22:19
Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога 21:57
Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street 21:50
Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3 21:38
Более 33 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:13
В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров 21:03
Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции 20:51
Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову 20:49
Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19 20:45
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ 19:48
На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота 19:24
Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при 19:19
Турция направила десантные катера в Мармарис для эвакуации людей 19:17
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет финальный сезон "Сватов" 18:03
В Вологде мужчина похитил 12-летнюю девочку 17:29
Путин поздравил российских теннисистов с победой на Олимпиаде 17:14
Двух призеров Игр из Грузии попросили покинуть Олимпиаду за прогулку по Токио 17:05
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза 17:02
Мэр Сочи поздравил Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио 17:01
Из-за коронавируса на Кипре ввели новые правила для туристов 16:44
Баршим и Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту 16:42
Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио 16:27
Венесуэльская легкоатлетка Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке 16:12
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
01.08.2021 21:57
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога

Текст: Юлия Акиньшина

Инициатива о введении налога на прибыль транснациональных корпораций достаточно здравая. Об этом "Ридусу" рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

"РГ" публикует закон об обязанности IT-гигантов открыть филиалы в России

По его словам, средства, которые IT-компании получают в России или в какой-либо другой стране, не должны проходить мимо государственных бюджетов. Ситуация, когда корпорации зарабатывают огромные деньги и при этом не платят налоги, неприемлема.

"Так, на мой взгляд, получилось, поскольку бурное развитие цифровых технологий на порядок опережает национальные законодательства и форматы регулирования", - пояснил Кирьянов.

Для России налогообложение глобальных IT-корпораций станет хорошим подспорьем. Благодаря дополнительным поступлениям появится больше ресурсов, необходимых, чтобы "укрепить позиции отечественного цифрового кластера на международной арене", считает эксперт.

Ранее 130 крупнейших стран мира, в том числе и Россия, поддержали введение единого минимального налога на прибыль глобальных корпораций в размере 15%. Мировое сообщество хочет заставить транснациональные компании, включая IT-корпорации, платить налоги не там, где они зарегистрированы, а в государствах, где зарабатывают. По мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), такая реформа может принести странам около 150 миллиардов долларов дополнительных поступлений в год.

Кроме того, с 1 января 2022 года вступит в силу закон о так называемом "приземлении" иностранных IT-корпораций. Он обязывает IT-гигантов открывать в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции.

Экономика Отрасли Связь В мире

Главное сегодня

Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Путин посетил Коневский монастырь
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков