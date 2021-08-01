Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога

Инициатива о введении налога на прибыль транснациональных корпораций достаточно здравая. Об этом "Ридусу" рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

По его словам, средства, которые IT-компании получают в России или в какой-либо другой стране, не должны проходить мимо государственных бюджетов. Ситуация, когда корпорации зарабатывают огромные деньги и при этом не платят налоги, неприемлема.

"Так, на мой взгляд, получилось, поскольку бурное развитие цифровых технологий на порядок опережает национальные законодательства и форматы регулирования", - пояснил Кирьянов.

Для России налогообложение глобальных IT-корпораций станет хорошим подспорьем. Благодаря дополнительным поступлениям появится больше ресурсов, необходимых, чтобы "укрепить позиции отечественного цифрового кластера на международной арене", считает эксперт.

Ранее 130 крупнейших стран мира, в том числе и Россия, поддержали введение единого минимального налога на прибыль глобальных корпораций в размере 15%. Мировое сообщество хочет заставить транснациональные компании, включая IT-корпорации, платить налоги не там, где они зарегистрированы, а в государствах, где зарабатывают. По мнению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), такая реформа может принести странам около 150 миллиардов долларов дополнительных поступлений в год.

Кроме того, с 1 января 2022 года вступит в силу закон о так называемом "приземлении" иностранных IT-корпораций. Он обязывает IT-гигантов открывать в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции.