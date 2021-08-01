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01.08.2021 10:39
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, в каких регионах дороже собрать ребенка в школу

Текст: Елена Манукиян
Дороже всего сборы ребенка в школу обойдутся жителям северных регионов, таких как Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Камчатском и Хабаровском краях. Меньшие суммы потратят жители центральных регионов. Об этом "Российской газете" рассказал директор центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Эпштейн.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Однако эксперт подчеркнул, если сравнивать расходы на подготовку ребенка к школе со средней заработной платой в регионе или среднедушевым доходом, то наиболее высокий процент трат будет в регионах Северного Кавказа, некоторых регионах Центральной России и Поволжья - от 30 до 45%.

Фото: iStock
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"В Сибири, регионах Севера и на Дальнем Востоке, напротив, заработная плата и доходы значительно выше, это позволяет тратить на подготовку школьников от 10 до 15% семейного бюджета", - пояснил он.

В среднем же по стране сборы ребенка в школу обойдутся родителям в размере от 23,5 до 30 тысяч рублей. В эту сумму входит покупка школьной формы. На одежду для мальчика родители в среднем потратят от 4 тысяч рублей до 5,1 тысячи рублей, учитывая, что две рубашки стоят в среднем - 800 рублей, брюки - 1,5 тысячи рублей, пиджак - 2 тысячи рублей. Однако вместо него может подойти жилет - за 900 рублей. Комплект для девочки обойдется также минимум в 4 тысячи рублей. Скорее всего понадобится сарафан, который стоит около 1,6 тысячи рублей, но обычно их требуется два. Его может заменить юбка за 1,2 тысячи рублей. Помимо этого родителям придется купить две блузки по 800 рублей, две пары колготок - по 200 рублей. Также понадобится пиджак или легкая кофточка подходящего цвета - за 2 тысячи рублей.

Стоимость спортивной формы примерна одинакова для детей обоих полов: спортивные штаны - 600 рублей, футболка - 100 рублей, кроссовки - 1,4 тысячи рублей. Для зимних занятий потребуется более значительная по сумме экипировка: куртки и брюки (4,5 тысячи рублей), ботинки (1,5 тысячи рублей), а лыжи скорее всего предоставит школа.

Ребенку также нужна будет сменка, на которую родители потратят от 800 до 1,3 тысячи рублей, рюкзак - в среднем 2 тысячи рублей. Стоимость учебных материалов будет зависеть прежде всего от программы класса и глубины изучения программы, и вместе с канцтоварами составит от 2,5 тысяч рублей.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По словам Эпштейна, также ребенку может потребоваться компьютер или планшет. Сегодня это еще одна дополнительная графа расходов.

Между тем, часть затрат родителям в этом году покроет единовременная выплата, которая выделяется государством в размере 10 тысяч рублей на детей-школьников. Ее получат также семьи, в которых детям до 1 сентября 2021 года исполнится 6 лет. Пособие перечислят и тем родителям, чьи дети выпустились из школы в этом году, но на 2 июля этого года им еще не было 18 лет. За родителями ребенка-инвалида право на выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста, если он продолжает обучение в школе.

В Минтруде уточнили, что 2 августа выплаты будут начислены на 17 млн детей. А всего за ними обратились 12,7 млн семей, в которых воспитывается в общей сложности 17,5 млн детей. Заявления продолжают поступать, обратиться за выплатой можно до 1 ноября 2021 года.

В регионах Экономика Товары и цены Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО УрФО ЯНАО ДФО Чукотский АО ДФО Хабаровский край ДФО Камчатский край Школьная форма

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