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01.08.2021 16:16
Рубрика: Экономика

Эксперт: Россия может зарабатывать по 4 доллара за килограмм водорода

Текст: Юлия Акиньшина

Россия к 2050 году может войти в тройку мировых поставщиков водорода, рассказал руководитель аналитического направления инфраструктурного центра "Энерджинет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Чаусов в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121".

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"Стоимость водорода при поставках в Азию у России может составить $4 за кг. К сравнению, у США показатель составит $5,16, у Катара - $4,57, у Норвегии - $5,43, а у Австралии $4,61", - сказал Чаусов.

По оценкам эксперта, при использовании только имеющихся резервов ЕЭС Россия может производить в 2040 -2050 гг. до 3,5 млн тонн в год с конкурентной ценой 4-5 тыс. долларов за тонну при рынке сбыта более 25 млн тонн в год.

"У России цена ниже, в основном из-за меньшего логистического плеча. Если мы везем с Сахалина или Дальнего Востока в Корею или Японию, то дистанция меньше и цены ниже", - пояснил он.

Фото: PhotoXPress
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Чаусов отметил, что полный переход с нефти на водород и другие альтернативы займет около 50 лет. Рынок больших объемов водорода предполагается после 2050 года.

"Объемы торговли водородом в порядка 1,5-2 миллионов тонн, по нашим оценкам, будут достигнуты в 2030 годах. После 2050 года объемы будут еще больше. Однако нефть будет замещена не только водородом, но и электричеством", - заявил эксперт.

Согласно оценкам, к 2050 году около 20% может занять водород в мировом энергобалансе. В России эта доля зависит от решений властей по энергетическому переходу: водород может занять до 1 миллиона тонн внутреннего рынка за счет использования на общественном транспорте и в промышленности для снижения потерь на углеродных пошлинах. В мировом рынке поставщиков водорода Россия может занять примерно 20%. В целом эксперт ожидает, что Россия войдет не только в первую пятерку, но и первую тройку поставщиков водорода, наравне с Саудовской Аравией и Австралией.

Экономика Отрасли Энергетика

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