Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России в 2021 и 2024 годах. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

- Наши оппоненты готовятся вовсю, - отметил Нарышкин. Речь идет о провокациях извне.

При этом, по словам Нарышкина, Россия обладает информацией о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить", приводит его слова ТАСС.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, что желающим проверить избирательную систему на прочность будет грозить не только наказание в соответствии с законом. "Мы подготовили кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые вдруг решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз", - отметила Памфилова.