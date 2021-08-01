Горелов: Течение COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом стало более тяжелым

Течение COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом коронавируса стало более тяжелым, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, при заражении данной разновидностью инкубационный период более короткий, так как контагиозность вируса увеличилась. Репродуктивное число (сколько человек до момента выявления заболевания может заразить носитель) увеличилось в 2-2,5 раза. "Раньше было 1-2, сейчас доходит до 5-6", - цитирует ТАСС эксперта.

При заражении "дельта"-штаммом течение болезни гораздо чаще бывает тяжелым - у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые формы, а бессимптомные и малосимптомные формы регистрируются реже. Лечение таких пациентов сложное и продолжительное. Отсюда и общая статистика, и закономерный вывод о том, что заболевание протекает дольше, отметил Горелов.

Эпидемиолог подчеркнул, что только массовая вакцинация населения поможет нам прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции.