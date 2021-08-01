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Рубрика: Общество

Горелов: Течение COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом стало более тяжелым

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Течение COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом коронавируса стало более тяжелым, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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По его словам, при заражении данной разновидностью инкубационный период более короткий, так как контагиозность вируса увеличилась. Репродуктивное число (сколько человек до момента выявления заболевания может заразить носитель) увеличилось в 2-2,5 раза. "Раньше было 1-2, сейчас доходит до 5-6", - цитирует ТАСС эксперта.

При заражении "дельта"-штаммом течение болезни гораздо чаще бывает тяжелым - у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые формы, а бессимптомные и малосимптомные формы регистрируются реже. Лечение таких пациентов сложное и продолжительное. Отсюда и общая статистика, и закономерный вывод о том, что заболевание протекает дольше, отметил Горелов.

Эпидемиолог подчеркнул, что только массовая вакцинация населения поможет нам прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции.

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