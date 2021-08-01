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Рубрика: В мире

Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что обвинения в адрес Тегерана в причастности к атаке в Аравийском море на японский танкер-химовоз Mercer Street со стороны Израиля "не имеют под собой оснований". Он также добавил, что это "не первый раз, когда Израиль выступает с подобными заявлениями в адрес Ирана".

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Между тем премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Тегеран пытается избежать ответственности.

"Я со стопроцентной уверенностью констатирую, что Иран осуществил атаку на судно. Доказательства этому существуют, и мы ожидаем, что международное сообщество ясно даст понять иранскому режиму, что они совершили серьезную ошибку... Иранцы, атаковавшие с помощью беспилотных летательных аппаратов судно Mercer Street, намеревались нанести удар по израильской цели. Вместо этого их акт пиратства привел к гибели граждан Великобритании и Румынии", - заявил Беннет.

Японский танкер-химовоз Mercer Street под флагом Либерии, находящийся в управлении израильского оператора Zodiac Maritime, подвергся атаке в Аравийском море примерно в 280 километрах от побережья Омана в ночь с 28 на 29 июля. Судно было без груза на борту и шло из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру.

В результате атаки погибло два члена экипажа: граждане Великобритании и Румынии. В нападении на танкер Иран также обвинили США и Великобритания.

"Мы считаем, что это было целенаправленное и явное нарушение норм международного права Ираном. В результате проведенной Соединенным Королевством оценки ситуации был сделан вывод о том, что Иран, с высокой вероятностью, осуществил нападение на Mercer Street в международных водах у побережья Омана 29 июля, использовав один или более беспилотный летальный аппарат", говорится в заявлении британского Форин офис.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что "изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран осуществил это нападение, которое повлекло за собой гибель двух невинных человек, использовав беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами - смертоносное устройство, которое Иран все чаще задействует в регионе".

Блинкен подчеркнул, что в настоящее время "мы работаем с нашими партнерами над изучением наших дальнейших шагов, а также консультируемся с властями стран региона и за его пределами относительно адекватного ответа, который последует в ближайшее время".

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