Исследование: Россияне сократили количество онлайн-покупок на четверть

Покупательское поведение россиян начало возвращаться к своему привычному облику на фоне смягчения коронавирусных ограничений. Об этом РИА Новости рассказали в банке "Русский стандарт".

"В первом полугодии количество покупок в офлайне выросло на 69%, а в онлайне - сократилось на четверть", - говорится в материалах.

В офлайн-магазинах и торговых точках стали не только совершать больше покупок, но и на большие суммы. Так, за шесть месяцев 2021 года общая сумма покупок в офлайне увеличилась на 83% относительно первого полугодия 2020 года. Интересно, что средний чек одной покупки за первое полугодие 2021 года в офлайне увеличился на 8% относительно того же периода прошлого года. Он составил 1 123 рубля в этом году против 1 040 рублей в предыдущем.

По данным аналитиков, быстрее всего возвращаться в офлайн в первом полугодии 2021 года покупатели стали в самых популярных направлениях. В их число вошли супермаркеты, бакалея и продуктовые магазины со средним чеком в 590 рублей, фаст-фуд со средней суммой одной покупки в 670 рублей, рестораны - 2 250 рублей. А также АЗС, где средний чек составил 1 469 рублей.