Юрист назвала основные опасности при покупке жилья

Покупатель жилья всегда надеется найти свой идеал. При этом большинство людей долго не может решить, какое жилье приобретать безопаснее - первичное либо вторичное?

"Приобретая квартиру у застройщика, покупатель получает ряд плюсов. Так, у такого жилья не было других собственников, соответственно, меньше времени и средств уйдет на проверку возможных ограничений. Чем раньше приобрести жилье у застройщика, тем дешевле будет покупка. Покупатель получает свободное от мебели пространство, которое сможет обустроить по собственному желанию", - перечисляет достоинства "первички" адвокат Галина Шидловская.

Она также напоминает, что проблема многих старых домов - это устаревшие коммунальные коммуникации. "Первичка" же избавлена от таких недостатков. К тому же современные дома строятся вместе с транспортными развязками,торгово-развлекательными и бизнес-центрами и т.д.

Но при этом у первичного жилья есть и ряд минусов, часть из которых пересекается и с плюсами. Так, далеко не все застройщики делают качественный ремонт (в частности - отделочные работы), поэтому покупателю придется все равно тратить дополнительные средства на обустройство жилища.

"Наиболее очевидный минус - неисполнение установленных обязательств застройщиком. Если сдача квартиры затянулась на несколько месяцев от установленного плана - это "нормальная" практика. Часто окончание работ затягивается на несколько лет, а, может быть, и вовсе остановлено. Да, суды становятся на сторону покупателей, взыскивая с компании средства в их пользу, но при этом человек тратит время, нервы и свои деньги (на аренду жилья, выплату ипотеки и т.д.), которые возмещены не будут. Дополнительные проблемы могут возникнуть при покупке на раннем этапе строительства. Даже несмотря на утвержденный план, итоговый результат может значительно отличаться. Так, некоторые покупатели новостроек жалуются, что планировка квартиры и общая площадь не соответствует первоначальному договору", - отмечает юрист.

Рассматривая "вторичку" также можно выделить несколько преимуществ. Прежде всего большинство продающихся вторичных квартир и домов готовы к переезду туда жильцов.

Выбор "вторички" на рынке значительно больше. Несмотря на то, что в последние годы во многих городах активно строится новое жилье, рынок недвижимости по количеству предложений всегда склоняется в сторону вторичного.

При покупке квартиры можно сразу сравнить сведения, представленные продавцом, с реальным положением дел. Можно сразу выявить все недостатки, в отличие от еще строящегося дома.

Но и минусов при покупке вторичного жилья также может быть достаточно. "Во-первых, очевидным недостатком могут быть устаревшие коммунальные коммуникации и общее состояние дома. Так, проблемы с водой, отоплением, проводкой могут возникнуть уже спустя 8-10 лет со сдачи объекта в эксплуатацию, а если жилье более старое, то велик риск связаться с капитальным ремонтом. При этом при покупке жилья такие глобальные проблемы можно и не заметить.

Как и с "первичкой", при покупке вторичного жилья необходимо крайне тщательно проверять все документы и тут есть множество нюансов. Необходимо проверить сколько собственников было у квартиры, сколько раз переходило право собственности, установлены ли ограничения на имущество. Также нужно проверить факт наличия или отсутствия прописанных в квартире граждан", - разъясняет Галина Шидловская.

А если в продающимся жилье есть прописанные, надо вообще проявить крайнюю осторожность. "Если прописаны только взрослые, этот момент решается через суд, а вот с детьми могут возникнуть проблемы - в этом случае привлекаются органы опеки и попечительства", - уточняет юрист.