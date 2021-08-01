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01.08.2021 16:44
Рубрика: Экономика

Из-за коронавируса на Кипре ввели новые правила для туристов

Текст: Елена Манукиян

Невакцинированные туристы на седьмой день после прибытия на Кипр должны будут сдавать тест на коронавирус, пишет РБК со ссылкой на новые правила, опубликованные на сайте правительства республики.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В документе отмечается, что отрицательные результаты исследований на COVID-19 по-прежнему нужно будет предоставить при въезде в страну, но помимо этого через неделю с даты пересечения границы островного государства еще раз пройти диагностику. Это может быть молекулярный ПЦР-тест и экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса. Требование не распространяется на тех, кто переболел или привился от коронавируса в ближайшие полгода. Вакцинация российскими вакцинами на Кипре считается действительной.

А вот жителей острова обязали предъявлять сертификат о вакцинации при посещении больниц, фестивалей и иных массовых собраний. В случае пересечения границы своего государства, возвращаться обратно на Кипр им придется с результатами теста, который должен быть сделан не раньше чем за 72 часа до вылета в той стране, где они пребывают.

По словам министра республики Кипр Михалиса Хаджипанделаса, новые правила вводятся для того, чтобы остановить мутацию штамма "дельта", а также искоренить нежелание некоторых граждан вакцинироваться.

Регулярное авиасообщение с Кипром Россия восстановила 28 июня. Чтобы посетить остров, россиянам нужно получить разрешение на полет на сайте в течение 24 часов до прибытия и иметь его при себе в распечатанном виде.

Экономика Туризм В мире Европа Кипр Отпуск 2021. Выбор есть Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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