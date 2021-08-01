Из-за коронавируса на Кипре ввели новые правила для туристов

Невакцинированные туристы на седьмой день после прибытия на Кипр должны будут сдавать тест на коронавирус, пишет РБК со ссылкой на новые правила, опубликованные на сайте правительства республики.

В документе отмечается, что отрицательные результаты исследований на COVID-19 по-прежнему нужно будет предоставить при въезде в страну, но помимо этого через неделю с даты пересечения границы островного государства еще раз пройти диагностику. Это может быть молекулярный ПЦР-тест и экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса. Требование не распространяется на тех, кто переболел или привился от коронавируса в ближайшие полгода. Вакцинация российскими вакцинами на Кипре считается действительной.

А вот жителей острова обязали предъявлять сертификат о вакцинации при посещении больниц, фестивалей и иных массовых собраний. В случае пересечения границы своего государства, возвращаться обратно на Кипр им придется с результатами теста, который должен быть сделан не раньше чем за 72 часа до вылета в той стране, где они пребывают.

По словам министра республики Кипр Михалиса Хаджипанделаса, новые правила вводятся для того, чтобы остановить мутацию штамма "дельта", а также искоренить нежелание некоторых граждан вакцинироваться.

Регулярное авиасообщение с Кипром Россия восстановила 28 июня. Чтобы посетить остров, россиянам нужно получить разрешение на полет на сайте в течение 24 часов до прибытия и иметь его при себе в распечатанном виде.